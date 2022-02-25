Белград, 25 февраля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Правительство Сербии на заседании 24 февраля решило не присоединяться к осуждению России за ее действия на Украине. Об этом 25 февраля сообщил неназванный источник портала Nova.rs.

Matija sa VMO Правительство Сербии

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В соответствии с информацией, которую получил портал, большинство членов сербского правительства выступило против того, чтобы республика, солидаризировавшись со странами Евросоюза, осудила Россию за «нарушение территориальной целостности Украины».

На заседании правительства не обсуждалась тема введения санкций против России, подчеркивает портал.

Министры из рядов Социалистической партии Сербии Бранко Ружич и Новица Тончев воздержались от голосования, уточнил новостной портал.

Напомним, что 24 февраля состоялись заседания Совета безопасности и правительства Сербии, посвященные ситуации на Украине. Президент Вучич заявил о том, что он обозначит позицию сербского руководства по поводу специальной военной операции России. Повторное заседание Совета безопасности Сербии пройдет 25 февраля в 16 часов по белградскому времени. Ожидается, что после заседания Вучич объявит о решении сербского руководства.