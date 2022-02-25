Луганск, 25 февраля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В городе Кировске в Луганской Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских боевиков повреждены жилые дома. Об этом 25 февраля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

(сс) Angelo_Giordano Разрушенный дом

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«По уточнённой информации, в результате вчерашних обстрелов в городе Кировск повреждено три жилых дома», — отметили в центре.

Как сообщало ИА REGNUM в результате обстрела поселка Донецкий погибло два мирных жителя и один получил ранения, также по меньшей мере повреждено пять жилых домов. Кроме того, в городе Первомайске разрушено четыре жилых дома и две линии газопровода.

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