Донецк, 25 февраля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Трасса Горловка — Ясиноватая в Донецкой Народной Республике закрыта из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Об этом 25 февраля сообщил глава администрации города Горловка Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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"В связи с обстрелом перекрыта трасса Горловка-Ясиноватая», — написал он в своем сообщении.

Также Приходько добавил, что в связи с этим он просит жителей ДНР корректировать маршрут их передвижений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель минэкономики ФРГ Беата Барон заявила, что снижения поставок нефти и газа из России в Германию не наблюдается.