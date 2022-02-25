Париж, 25 февраля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. После встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном бывший президент Франсуа Олланд рассказал о ситуации на Украине, передает BFM TV.

COP Paris Франсуа Олланд

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Франсуа Олланд заявил, что необходимо «усилить санкции» против России.

«Европа, Франция и Атлантический альянс должны быть на высоте. И, прежде всего, повысить уровень санкций»,-отметил Франсуа Олланд.

Экс-глава государства считает, что необходимо сделать упор на финансовые санкции против России.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции последовательно примет 25 февраля, своих предшественников Франсуа Олланда и Николя Саркози, чтобы обсудить с ними ситуацию на Украине.