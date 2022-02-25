Горловка, ДНР, 25 февраля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Две женщины — завуч и учитель — погибли в школе города Горловки в результате попадания украинского снаряда. Об этом мэр города Иван Приходько рассказал журналистам 25 февраля.

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По его словам, трагедия произошла в первой половине дня. Крупнокалиберный снаряд попал в здание школы №50.

«Преподаватель и завуч школы погибли на месте. Снаряд прошил сейф, прошил женщину-завуча и вышел из стены. Вы видели, какой силы был удар», — сказал Приходько.

Он добавил, что украинские силовики специально стреляют по жилым кварталам, тогда как действия российских войск в ходе спецоперации на Украине не направлены против гражданского населения. Против населения Донбасса идёт «чистый геноцид», подчеркнул мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Народной милиции ДНР заявили, что украинские силовики обстреливают Горловку из систем «Град».

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