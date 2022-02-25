Москва, 25 февраля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины готовятся к обстрелу жилых домов и гражданских объектов на своей территории, чтобы скомпрометировать Россию. Об этом 25 февраля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Qypchak Украинский флаг

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Это обстоятельство, как нельзя лучше показывает реальное отношение власти и вооруженных сил Украины к своей стране и своему населению.

«Размещение систем залпового огня в жилых кварталах — это не только отмороженные террористы, отмороженные нацисты в Мариуполе. Это вооружённые силы Украины в Харькове и в Киеве. Так что ещё какое-то время вооружённые силы Украины, не сдавшиеся в плен, должны быть приравнены к изменникам родины. Потому что они не выполняют присягу, а защищают оккупантов своей страны», — сказал Делягин.