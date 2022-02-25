Варшава, , 15:09 — REGNUM Решением министра здравоохранения Польши Адама Недзельского в Польше введена возможность вакцинации против COVID-19 для граждан Украины в рамках польской Национальной программы вакцинации. Такое сообщение опубликовано на странице польского минздрава в соцсети Twitter.

Вакцинация NIAID

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«Условием получения права на вакцинацию является документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт гражданина Украины, загранпаспорт или временное удостоверение личности иностранца. Либо свидетельство о статусе беженца», — говорится в сообщении.

Ранее в Погранслужбе Польши сообщили, что за последние сутки Польша приняла около 38 тысяч граждан Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начала специальную военную операцию, заявил в обращении к нации в четверг, 24 февраля, президент Владимир Путин. По словам российского лидера, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам, геноциду киевского режима.

По сообщениям Минобороны России, данная операция не угрожает мирному населению Украины.