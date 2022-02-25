Нижний Новгород, 25 февраля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 25 февраля с начала пандемии провели 5 464 964 теста для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней уменьшился и составил 356,50 исследований на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 7 973 теста на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 25 февраля составил 25%. Коэффициент распространения инфекции снизился и составил 0,83.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 4486 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 283 673 человека на утро 25 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

За сутки госпитализирован в ковидные стационары 419 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 352 376 случаев заражения коронавирусом, из них 2612 — за минувшие сутки.