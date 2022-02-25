Нижний Новгород, 25 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 4486 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 283 673 человека на утро 25 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 419 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 352 376 случаев заражения коронавирусом, из них 2612 — за минувшие сутки. 11 054 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 19 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались 17 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщили ИА REGNUM, в Нижегородской области на утро 24 февраля выздоровели после заражения коронавирусом 5006 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 279 187 человек. Были госпитализированы в ковидные стационары 273 жителя области.