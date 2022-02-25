Пекин, 25 февраля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о военной спецоперации на Украине. Лидеры провели телефонные переговоры, сообщает 25 февраля Центральное телевидение Китая.

Kremlin.ru Владимир Путин с Си Цзиньпином

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Отмечается, что разговор лидеров России и КНР состоялся во второй половине дня. Они обменялись мнениями по ситуации на Украине.

Си Цзиньпин в беседе с Путиным призвал сформировать эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности и уйти от менталитета холодной войны в вопросе Украины. Он заявил, что выступает за урегулирование ситуации на Украине путём переговоров.

Путин проинформировал своего китайского коллегу об истории украинского вопроса и военной спецоперации на востоке Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел КитаяВан И в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым признал, что у украинского вопроса —сложный и особый исторический контекст. В Китае, добавил он, понимают законные опасения России в области безопасности.

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