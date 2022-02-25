Ростов-на-Дону, 25 февраля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился обеспечить круглосуточную перевозку эвакуированных жителей Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 25 февраля.

Pnzreg.ru Встреча беженцев из Донбасса в Пензе

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На эти цели выделено более 60,6 млн рублей. Эта сумма взята из бюджетных средств, зарезервированных на выполнение комплекса мер по предотвращению и устранению последствий распространения коронавируса.

«Принятое решение позволило оперативно организовать перевозку вынужденных переселенцев в условиях действующего на территории Ростовской области режима ЧС и избежать угрозы распространения коронавируса среди массово прибывающих в регион людей», — сказано в сообщении.

Перевозка беженцев из республик Донбасса осуществляется от пограничных пунктов до пунктов временного размещения, развёрнутых в Ростовской области и других регионах России.