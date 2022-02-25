Тбилиси, 25 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Отказ депутатов правящей партии «Грузинская мечта» участвовать заседании парламента Грузии по ситуации на Украине станет «днём позора» для страны. Об этом 25 февраля заявила журналистам лидер парламентской фракции оппозиционной партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе.

Цитата из т/ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР «Это какой-то позор!»

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Она сообщила, что депутаты «Мечты» договорились не участвовать во внеочередном заседании, созванном по инициативе президента страны Саломе Зурабишвили. Из-за этого у оппозиции не получилось собрать кворум.

«Впервые в истории Грузии не был открыт зал парламента. Позорный председатель парламента Грузии [Шалва] Папуашвили, имя которого не останется в истории, решил пойти против конституции Грузии и закрыть зал парламента. Закрыть его для граждан Грузии, для Украины, для героев, павших вчера и сегодня», — сказала Деканоидзе.

Оппозиционные депутаты в знак поддержки киевского режима собрались в фойе парламента и спели гимн Украины, а также развернули украинские флаги.

Стоит отметить, что грузинская оппозиция обвиняет власти страны в недостаточно антироссийской позиции. Между тем, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что действовать нужно «прагматично», поэтому Тбилиси не будет присоединяться к санкциям против России.