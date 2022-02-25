Джакарта, , 14:45 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 49 447 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

По состоянию на 25 февраля в Индонезии выявлено 5 457 775 носителей коронавируса.

Кроме того, побороть коронавирус в Индонезии смогли 61 361 человек. Всего коронавирусом переболели 4 736 234 человека.

За сутки от COVID-19 в Индонезии умерли 244 человека. Всего эпидемия унесла жизни 147 586 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии объявил 1 марта Днём защиты государственного суверенитета.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Индонезии объявил 1 марта Днём защиты суверенитета