Москва, 25 февраля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Пока российские миротворцы освобождают Донбасс и Украину«от нацистской сволочи и западных «кураторов»», некоторые представители российской «культуры» и шоу-бизнеса повели себя как настоящие предатели, с таким заявлением выступил в пятницу, 25 февраля, основатель информагентства «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дудь

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Он напомнил, что в списке «стыдящихся за Россию», говорящих «нет войне» с неонацистами и призывающих к участию в незаконных «акциях протеста» — Александр Роднянский, Антон Долин, Борис Акунин, Виталий Манский, Дмитрий Глуховский, Иван Ургант, Ксения Раппопорт, Лия Ахеджакова, Максим Галкин, Светлана Лобода, Сергей Лазарев, Юрий Дудьи другие «звезды».

«Многие из них живут на государственные гранты, получают зарплаты от государства, «творят» и лицедействуют за счёт государства, живут в России и за счёт России», — отметил Калинин.

Гражданам Россииследует «быть настойчивей и злее в обозначении наших позиций, активнее противостоять подобного рода «экспертам», а если надо, то и действовать решительней», считает он.

«И отдельно хочется добавить: «Предатели, вам не место в России!» Вы — не Россия, не её народ, а несколько десятков проявлений опухоли, которую нужноотсекать!» — добавил Калинин.