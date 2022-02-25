Москва, 25 февраля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Москве разблокируют социальные карты пожилых людей и лиц, имеющих хронические заболевания. Об этом 25 февраля заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Столичный мэр отметил трёхкратное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По его словам, с 28 февраля отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет, а также жителей Москвы, имеющих хронические заболевания.

Кроме того, переводится в рекомендательную меру требование о переводе 30% сотрудников московских компаний на удалённый режим работы.