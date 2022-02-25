Москва, , 14:40 — REGNUM Западу уже нет дела до пока ещё президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 25 февраля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, Зеленский уже не способен принести выгоду американской и европейской элитам. А в таких случаях Запад всегда очень быстро теряет интерес к подобного рода отработанному материалу.

«Запад про Зеленского забыл. Это использованное изделие. Разве что его можно еще принести в сакральную жертву, если повезет, и он в руки достанется», — сказал Делягин.

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