Бишкек, , 14:27 — REGNUM Кандидат в депутаты республиканского парламента Киргизии Нурбек Токтакунов 24 февраля выступил «против политики Кремля» и призвал прекратить вещание российских телеканалов ОРТ и РТР, — передает ИА REGNUM.

Нурбек Токтакунов

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Киргизский политик выступил против проведения Россией специальной военной операции на Украине, — «Сейчас даже многие аполитичные русские, на дух не переваривавшие меня за антикремлевскую позицию, открыто говорят против войны».

«Я за выход Киргизии из ЕАЭС и за выход из ОДКБ… К тому времени, когда поменяются общественные настроения, будет видно что делать, с кем вступать в союз против возможной военной угрозы. Пока что я на нынешнее руководство Киргизии особых надежд не возлагаю, оно даже вещание российского телеканала ОРТ перекрыть побоится. Попаду в парламент — там видно будет», — отметил политик.

«Россия это не Кремль, а Кремль — не Россия. Я за союз с русским народом, потому что мы русскоговорящая страна, но я против Владимира Путина». По мнению оппозиционного киргизского политика, «развитие экономического и политического сотрудничества между Киргизией и Россией будет возможно только после смены власти в России.

Справка ИА REGNUM: Нурбек Токатакунов — кандидат в депутаты республиканского парламента Киргизии по Первомайскому одномандатному округу Бишкека. Довыборы должны пройти 27 февраля 2022 года, за два депутатских кресла борются 53 политика.Нурбек Токтакунов известен как адвокат и глава киргизской неправительственной организации «Партнерская группа Прецедент». В разные годы деятельность структуры финансировали Агентство США по международному развитию (USAID), Фонд Сороса, ЕС, ООН, Норвежский Хельсинкский комитет и другие.

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