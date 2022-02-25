Москва, 25 февраля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Ответные меры на антироссийские санкции США и стран — участниц Европейского союза будет вводить Россия. Об этом 25 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

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«Разумеется, ответные меры последуют. Закон взаимности будет здесь, конечно же, действовать», — сказал он, отвечая на вопрос о том, намерена ли Россия отвечать на новые санкции США и страны Европы.

При этом представитель Кремля уточнил, что симметричность или асимметричность таких ответных антизападных санкций России станет понятна по итогам анализа.

«В ходе этого анализа главная цель будет — наши собственные интересы. То есть мы будем действовать исключительно исходя из наших собственных интересов», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не наносит никаких ударов по объектам гражданской инфраструктуры на Украине.