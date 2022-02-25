Кишинёв, 25 февраля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Кишинёв упростил режим пересечения молдавско-украинской границы для граждан Украины. Об этом 25 февраля сообщает официальный телеграм-канал молдавского правительства.

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"Въехать в Республику Молдова можно по удостоверению личности (если у вас нет паспорта). Предъявлять сертификат Covid-19 не нужно», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что автомобилям разрешено въезжать в Молдавию без зелёной карты. Но в этом случае потребуется приобрести её в течение суток.

Стоит отметить, что Молдавию, по официальной информации, въехали около 10 тыс. граждан Украины после начала там спецоперации России по защите Донбасса.