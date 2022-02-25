Вашингтон, 25 февраля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр обсудила ситуацию вокруг Украины с комиссаром Европейского союза по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисами Янезом Ленарчичем. Об этом сообщает пресс-служба USAID.

Dish.andrewsullivan.com Саманта Пауэр

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Отмечается, что Пауэр и Ленарчич обсудили ситуацию на Украине, которая быстро меняется в связи с российской военной операцией. Многие украинцы стали покидать свои дома, опасаясь за свою безопасность.

Они ожидают, что кризис на Украине заставит людей перемещаться внутри страны или уезжать за рубеж. USAID направило в регион группу реагирования на стихийные бедствия, эта группа будет руководить гуманитарной миссией США на Украине.

США и ЕС должны продолжать совместную работу с правительством Украины, чтобы удовлетворить насущные потребности украинского народа, добавила Пауэр.

Также глава USAID провела переговоры с украинским послом в США Оксаной Маркаровой.

«В тесном сотрудничестве с правительством Украины и европейскими союзниками на передовой мы оказываем немедленную помощь украинскому народу», — написала Пауэр в Twitter.

Читайте также: В Германии заявили о хлынувшем с Украины потоке беженцев