Москва, , 14:13 — REGNUM В Минских соглашениях Запад всегда замечал только то, что было выгодно в одностороннем порядке для Украины. Об этом 25 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел ЛНР и замминистра иностранных дел ДНР.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Из Минских соглашений Запад хотел выдернуть только то, что устраивало киевский режим. Отдайте, мол, границу под контроль украинских властей, и тогда всё будет в порядке! Забудьте про особый статус, забудьте про выборы, про амнистию и так далее и тому подобное», — заявил Лавров.

«У нас нет недостатка в переговорах. Но когда переговоры подменяются саботажем, откровенным саботажем, и когда параллельно Россия обвиняется в том, что, оказывается, она должна выполнять Минские договорённости — вы знаете, ну, бесстыдство, в общем-то, известная черта некоторых наших западных коллег, но в данном случае оно вышло за пределов возможного, за пределы допустимого», — указал он.