Каир, 25 февраля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Египта обнародовало план эвакуации египетских студентов и других граждан страны с территории Украины. Об этом 25 февраля сообщает Masry-al-Youm.

Египет

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По данным журналистов, у ведомства пока нет возможности направить специальный борт в зону спецоперации, поэтому призывает своих граждан, находящихся на востоке страны «продолжать оставаться в своих домах или укрытиях».

В ведомстве также заявили, что готовы организовать эвакуационные рейсы для тех египтян, кто сможет выехать на территорию Польши.

«Для тех, кто проживает на западе страны и может выехать к польским границам, польские власти разрешают въезд гражданам всех национальностей и выдают им 15-дневную визу для возвращения на родину», — отметили в МИД Египта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.