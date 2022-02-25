Москва, 21 марта, 2005, 19:28 — ИА Регнум. Столичный центр госсанэпиднадзора подвел итоги мониторинга в области качества и безопасности питания москвичей за 2004 год. По информации, полученной корреспондентом ИА REGNUM в пресс-службе госсанэпидслужбы г. Москвы, в 2004 году осуществление надзора и контроля в этой сфере было направлено на реализацию постановлений главного государственного санитарного врача Российской Федерации по вопросам обогащения продукции микронутриентами, организации госсанэпиднадзора за производством и оборотом БАД (биологически активных добавок), реализацией продукции, выработанной с использованием ГМИ (генетически модифицированных источников).

В настоящее время, по данным столичной госсанэпидслужбы, 37 предприятий пищевой промышленности города выпускают продукцию, обогащенную йодом и другими микронутриентами (витаминами, кальцием, фтором, йодом, железом и др.). Общее количество такой продукции составляет свыше 400 тонн в сутки. Таким образом, по данным госсанэпидслужбы, за последние 2 года объем обогащенных пищевых продуктов стабилизировался и, в основном, регулируется потребительским спросом населения на данные виды продуктов питания.

На территории Москвы около 1700 предприятий занимались реализацией биологически активных пищевых добавок. Количество предприятий, производителей БАД, в 2004 году существенно не изменилось, констатируют медики. Для обеспечения контроля производства генетически модифицированной продукции проводились лабораторные исследования пищевых продуктов на наличие трансгенной ДНК. В результате исследований образцов текстурированной муки, вареных колбасных изделий, фито-сыров, фито-майонезов, соевых продуктов, изолятов и концентратов соевого белка, детских смесей, в 8,7% были обнаружены генетически модифицированные компоненты.

Актуальными задачами на 2005 год являются определение не только наличия, но и количества ГМИ-компонента в составе продукта, а также освоение методов исследования БАД на пробиотические микроорганизмы и активность действующих начал, подчеркивают в столичной госсанэпидслужбе.

Проблема организации и проведения лабораторного контроля качества, безопасности и подлинности биологически активных добавок к пище является одной из самых серьезных проблем, стоящих перед лабораторной службой. Тысячи наименований самых различных видов БАД были произведены и допущены в широкую реализацию при отсутствии системы лабораторного контроля, без учета кадровых, материально-технических возможностей лабораторий центров госсанэпиднадзора, а также методического обеспечения исследований, отмечают столичные медики. В настоящее время ведется работа по дооснащению лабораторий необходимым оборудованием и стандартами, а также обучению специалистов. Результаты мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов в 2004 году характеризуют ситуацию в городе как стабильную, заключают в госсанэпидслужбе. Отмечается снижение доли образцов пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.