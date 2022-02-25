Москва, 25 февраля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Россия готова к переговорам с Украиной, если её вооруженные силы прекратят сопротивление. Об этом 25 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел ЛНР и замминистра иностранных дел ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

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«К переговорам мы готовы в любой момент, как только вооружённые силы откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие. Никто на них не собирается нападать, никто их не собирается угнетать. Пусть возвращаются в семьи, а украинскому народу давайте предоставим все вместе возможности определить свою судьбу», — заявил Лавров.