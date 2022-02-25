Москва, 25 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В вопросе санкций Россия по-прежнему соблюдает закон взаимности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Разумеется, ответные меры последуют. Закон взаимности будет здесь, конечно же, действовать», — сказал Песков.

По его словам, все введённые Западом санкции «предстоит проанализировать», и главной целью анализа станут интересы России: «То есть, мы будем действовать исключительно исходя из наших собственных интересов».