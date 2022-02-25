Москва, 25 февраля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Взрыв в небе над Киевом в ночь на 25 февраля связан с ошибочным ударом украинского комплекса противовоздушной обороны (ПВО) по собственному истребителю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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По его словам, Су-27 украинских ВВС выполнял задачи воздушного патрулирования. Один из украинских зенитных ракетных комплексов ПВО, расположенный рядом со столицей, определил его как цель и атаковал из штатных средств.

«Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной [войны] наконец-то вспомнил [президент Украины] Зеленский, российские вооруженные [силы] не наносили», — сказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы «бомбежках жилых кварталов города-героя Киева, как в 1941 году».