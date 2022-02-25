Москва, 25 февраля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову пока нечего сказать о возможности контактов Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом Песков сообщил журналистам 25 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Сейчас я не могу об этом ничего сказать», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил о готовности российской стороны к переговорам с Украиной в сфере безопасности. Условия Москвы следующие: нейтральный статус Украины и отказ от размещения вооружений.

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