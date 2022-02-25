Москва, 25 февраля 2022, 13:57 — REGNUM Санкт-Петербург был в состоянии обеспечить комфортные условия для проведения финала Лиги чемпионов по футболу-2021/2022. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Жаль, конечно, что принято такое решение. Вы знаете, что Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия, благоприятные и комфортные условия для проведения этого праздника футбола», — сказал Песков.
Он также добавил, что «принято [решение] — так принято».
Ранее спортивное мероприятие перенесли из Петербурга в Париж.