Москва, , 13:57 — REGNUM Санкт-Петербург был в состоянии обеспечить комфортные условия для проведения финала Лиги чемпионов по футболу-2021/2022. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лига чемпионов Kieran Lynam from Dublin

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признала ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии — трансляция»

"Жаль, конечно, что принято такое решение. Вы знаете, что Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия, благоприятные и комфортные условия для проведения этого праздника футбола», — сказал Песков.

Он также добавил, что «принято [решение] — так принято».

Ранее спортивное мероприятие перенесли из Петербурга в Париж.