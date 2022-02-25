Москва, 25 февраля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. На заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности Киева вести переговоры о нейтральном статусе Украины обратили внимание в Кремле. Об этом 25 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Это новое заявление. Мы обратили на него внимание. Скорее это движение в сторону позитива», — сказал он.

Также Песков уточнил, что теперь российской стороне необходимо провести анализ этих слов Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никаких планов по оккупации Украины у Москвы нет, цель российской спецоперации — демилитаризация и денацификация соседней страны.