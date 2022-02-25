Ростов-на-Дону, 25 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 3480 человек, выписаны с выздоровлением 5789 пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 25 февраля.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (760), Волгодонске (189), Шахтах (179), Таганроге (170), Новочеркасске (127), Сальском районе (116). 18% носителей коронавируса — люди старше 66 лет, чуть более 11% — дети.

Победить COVID-19 не смогли ещё шесть человек — три женщины и трое мужчин.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 311 880 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 259 221 пациент. Жертвами COVID-19 стали 10 284 жителя Ростовской области.