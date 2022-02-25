Москва, 25 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не смотрел выступление президента США Джо Байдена, в ходе которого тот объявил о введении нового пакета санкций против России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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«Президент не смотрел [выступление Байдена]», — сказал Песков.

По его словам, Путину было «доложено в письменном виде» о решениях администрации президента США.