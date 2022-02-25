Москва, , 13:48 — REGNUM Россия надеется, что ограничения, связанные с торговой блокадой Донбасса со стороны Киева, остались в прошлом. Об этом 25 февраля на пресс-коференции по итогам переговоров с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надеюсь, что те ограничения, которые были связаны с торговой блокадой, объявленной Киевом, теперь уже позади», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, «западные покровители» Украины молчаливо воспринимали тотальную блокаду Донбасса со стороны Киева. Поэтому, указал Лавров, Россия вынуждена была брать на себя решающую часть снабжения Донбасса гуманитарными грузами.

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Напомним, блокада Донбасса была начата неонацистами в начале января 2017 года. Радикалы требовали полного прекращения торговых отношений между Украиной и республиками. В ответ на это Киев осудил блокаду, последовали стычки между нацполицией и участниками блокады с последующим задержанием последних.

Однако позже СНБО приняла решение о запрете грузоперевозок между республиками и Украиной, объявив тем самым блокаду Донбасса на государственном уровне.