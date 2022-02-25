Москва, 25 февраля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Никаких планов по оккупации Украины нет, цель российской спецоперации — демилитаризация и денацификация соседней страны. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 25 февраля на пресс-конференции в Москве.

Mid.ru Сергей Лавров

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«Никто не собирается оккупировать Украину, цель операции объявлена открыто: демилитаризация и денацификация», — подчеркнул глава российской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что военная спецоперация России нужна для освобождения Украины от гнёта нацификации. После этого украинцы смогут свободно определять свое будущее.

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