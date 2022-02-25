Москва, 25 февраля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Западные СМИ на протяжении восьми лет не проявляли интереса к тому, что происходит на линии соприкосновения. Об этом 25 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел ЛНР и замминистра иностранных дел ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Сейчас один корреспондент CNN что-то там делает на бывшей линии соприкосновения, ездит по Украине. Но ведь все эти восемь лет никто из западных компаний, включая представленные здесь уважаемые средства массовой информации, не обеспечивает постоянное освещение событий на линии соприкосновения. Тогда как на линии соприкосновения со стороны ополченцев круглые сутки, круглый год работали наши журналисты и показывали правду», — заявил Лавров.