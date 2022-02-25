Москва, 25 февраля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Россия не признаёт демократическим правительство, которое применяет методы геноцида к своему собственному народу. Об этом 25 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел ЛНР и замминистра иностранных дел ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

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"Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу», — заявил Лавров.