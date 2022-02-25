Москва, 25 февраля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Власти России не могут признать теперешнее правительство Украины демократическим, так как оно угнетает свой народ и применяет к нему методы геноцида. Об этом 25 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Луганской Народной Республики (ЛНР) Владиславом Дейнего и первым замглавы МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Сергеем Пересадой.

Mid.ru Сергей Лавров

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«Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу», — сказал он.

Также Лавров добавил, что президент Украины Владимир Зеленский говорит неправду, когда заявляет о своей готовности обсуждать нейтральный статус этой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сам упустил возможности переговоров по безопасности.