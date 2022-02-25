Москва, 25 февраля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Кремле считают Владимира Зеленского действующим президентом Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из к/ф «Слуга народа 3». реж Алексей Кирющенко. 2019. Украина Президент Украины Владимир Зеленский

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«Да, конечно, Зеленский — президент Украины», — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что Запад не готов оказывать помощь Украине в противостоянии военной операции России в защиту ДНР и ЛНР.