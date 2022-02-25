Берлин, 25 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Россия начала против Украины «агрессивную войну», это переломное событие для европейской истории после окончания холодной войны, полагает бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом она заявила 25 февраля агентству DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

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Меркель впервые публично прокомментировала ситуацию вокруг Украины и «самым решительным образом» осудила действия Москвы. По её словам, Россия нарушила международное право, начав военную операцию против Украины.

«Эта агрессивная война со стороны России знаменует собой глубокий переломный момент в истории Европы после окончания холодной войны», — сказала экс-канцлер.

Она добавила, что поддерживает Украину, а также усилия федерального правительства Германии, ЕС, США, Группы семи (G7), НАТО и ООН, направленные на «скорейшее прекращение» военных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минфина ГерманииКристиан Линднер заявил, введение странами Запада антироссийских санкций означает «полноценную» блокаду банков из России.

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