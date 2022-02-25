Казань, 25 февраля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Татарии снятие ограничений в работе ночных клубов, кафе и ресторанов пока не обсуждается. Об этом 25 февраля заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы постоянно проводим мероприятия по выявлению нарушений антиковидных мер. За последнюю неделю было выявлено 88 нарушений, наложены административные штрафы на сумму более 313 тыс. рублей», — уточнила спикер.

ИА REGNUM напоминает, с 21 февраля в Татарии отменили систему QR-кодов в общественном транспорте и при посещении боулингов, компьютерных клубов.

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