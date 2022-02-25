Таллин, 25 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В пятницу, 25 февраля, в Таллине пройдет расширенное заседание кабинета министров Эстонии, посвященное одной теме — широкомасштабным военным действиям на Украине. Как сообщила канцелярия правительства, действия РФ вызвали кризис безопасности в Европе и в мире.

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На кабинетном совещании планируется обсудить также действия правительства для того, чтобы держать под контролем прямые и косвенные последствия войны между Россий и Украиной для Эстонии.

Как отметила глава правительства Кая Каллас, «прямой военной угрозы для Эстонии сейчас нет, но мы должны считаться с вероятностью инцидентов».

Так, европейские государства могут стать целью дезинформационных кампаний и кибератак. Кибератаки могут затронуть учреждения правительственного сектора, нельзя исключать атаки на системы предприятий, оказывающих жизненно важные услуги.

Также мы должны быть готовы к приему военных беженцев, добавила эстонский премьер.

Каллас сообщила, что Эстония совместно с Латвией, Литвой, Польшей и рядом других союзников по НАТО инициировала консультации по четвертой статье договора альянса. Эта мера предназначена для использования в ситуации, когда под угрозой территориальная целостность, политическая независимость или безопасность. Как эта статья относится к происходящему на Украине, Каллас не уточнила.