Волгоград, , 13:15 — REGNUM Учебный процесс для детей, прибывших из Донбасса, организовали в Волгограде. В школы распределены 35 учеников, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе администрации города.

Школьники Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Школьники возобновят учёбу с 28 февраля. Дети будут посещать учебное заведение, располагающееся в шаговой доступности от пункта временного размещения в Волгограде. Среди прибывших шесть девятиклассников, для которых организуют подготовку к итоговой государственной аттестации. Всех учеников обеспечили необходимыми канцелярскими принадлежностями, учебниками, для них также подготовят горячее питание. Помогут адаптироваться детям педагоги-наставники и психологи.

Всего в Волгоградскую область централизовано прибыло 424 человека из ДНР и ЛНР, в том числе 196 детей дошкольного и школьного возраста.