Приштина, Сербия, 25 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 24 февраля прокомментировал спецоперацию вооруженных сил России на Украине.

Government of the Republic of Kosovo Альбин Курти

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

На своей странице в социальной сети Twitter политик призвал НАТО и Евросоюз не терять бдительности и проявить зрелость в регионе Западные Балканы.

Альбин Курти «Мы полностью поддерживаем НАТО и ЕС в осуждении агрессии России и призываем не терять бдительности и зрелости в регионе Западные Балканы».

«Наши глаза, уши, мысли и молитвы с людьми Украины», — подчеркнул Курти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.