Рига, 25 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Санкции Евросоюза против России за вторжение на Украину очень серьезные, но следует их сделать еще жестче. Об этом президент Латвии Эгилс Левитс заявил в эфире государственного телевидения страны.

Lokal_Profil Литва, Латвия, Эстония

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Подводя итоги состоявшегося 24 февраля внеочередного саммита лидеров ЕС, он заявил, что переговоры о более жестком давлении на Россию продолжатся.

«Однако уже сейчас принятые санкции очень сильны и окажут негативное воздействие на экономику и военный потенциал России», — уверен Левитс.

Левитс считает, что Россия должна быть полностью изолирована, как это было сделано с Северной Кореей: «Надо полагать, что такой урок истории необходим России».

Он добавил, что в настоящее время Латвия находится в безопасности, поскольку защищена статьей 5 договора «самой сильной в мире военной организации — НАТО». Статья предусматривает, что нападение на одного члена альянса автоматически считается нападением на всех.