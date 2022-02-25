Сеул, 25 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Южной Корее предполагают, что пик заболеваемости штаммом «Омикрон» придется на середину марта, когда ежедневное число случаев заражение достигнет отметки 250 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ким Бу Гёма.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

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Данное предположение премьер-министр страны сделал 25 февраля в ходе совещания, посвященному мерам по реагированию на пандемию коронавируса.

«Некоторые эксперты предполагают, что пик заболеваемости может наступить раньше, — сказал Ким Бу Гём. — Мы не знаем наверняка, когда он наступит, однако определенно приближаемся к нему».

Ранее премьер-министр призвал жителей страны не пугаться количеству новых случаев заражения поскольку уровень смертности и число тяжелобольных пациентов находится под контролем.