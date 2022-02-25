Рим, 25 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги в пятницу, 25 февраля, сообщил депутатам парламента, что не смог связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

INSM Марио Драги

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По словам Драги, очередной разговор был намечен на 9:30 по римскому времени (11:30 мск), но не состоялся.

«Он был уже недоступен», — отметил премьер.