Москва, 25 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Вооруженные силы России не наносили никаких ракетных ударов по Киеву. Об этом 25 февраля рассказал источник в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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"Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной (войны) наконец-то вспомнил (президент Украины) Владимир Зеленский, российские вооруженные (силы) не наносили», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник добавил, что произошедший в ночь на 25 февраля взрыв в небе над Киевом является ошибочной атакой украинской системой ПВО собственного истребителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия приняла решение о проведении специальной военной операции, чтобы жители Украины, «освободившись от гнета» нацификации, могли сами свободно определять свое будущее.