Мадрид, , 13:02 — REGNUM Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил об эвакуации из Украины посла страны Сильвии Кортес в составе группы из 100 испанцев, которые также едут домой. Об этом он заявил в интервью Antena 3 и COPE.

Хосе Мануэль Альбарес Exteriores.gob.es

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В результате эвакуации группы граждан на Украине осталось около 100 испанских соотечественников, которым также было предложено уехать.

Отмечается, что указанная группа граждан, имеющая двойное гражданство и «пустившая корни» на Украине, решила остаться.