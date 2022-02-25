Стокгольм, 25 февраля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Посетившего 25 февраля студию SVT лидера оппозиции Ульфа Кристерссона («Умеренные») спросили, как сочетается предвыборная борьба с национальным единением на фоне последних событий на Украине.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«Мы сотрудничаем… Это мое основополагающее отношение. События также не мешают нам открыто высказывать свою точку зрения и делать это конструктивно», — ответил политик.

Однако есть вопросы, по которым у правительства и оппозиции, которая внимательно следит за спецоперацией России на Украине, есть разногласия. Кристерссон, например, хочет, чтобы Швеция отправила оборонительное оружие Украине, а премьер-министр страны Магдалена Андерссон от этого устраняется.

«И я не стесняюсь заявить, что для Швеции было бы лучше вступить в НАТО», — добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.