Стокгольм, , 12:56 — REGNUM Сегодня, 25 февраля, специальная парламентская комиссия по расследованию деятельности органов государственной власти Швеции представила свой окончательный вердикт того, как шведские власти справились с пандемией. Как сообщили журналисты телеканала SVT, были выявлены существенные нарушения и сбои в работе властей.

Стокгольм. Швеция

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«Например, у нас был только один орган, к которому правительство прислушивалось, когда речь шла о борьбе с пандемией, а именно Агентство общественного здравоохранения Швеции. Возможно, придется это пересмотреть», — заявил в ходе представления документа генеральный секретарь комиссии Йоаким Соннегард.

Критике подверглись не только центральные, но и местные органы власти.

«Так, у нас за здравоохранение, отслеживание контактов зараженных и тестирование отвечали власти 21 региона. Это также необходимо пересмотреть», — пояснил Соннегард.