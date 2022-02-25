Москва, 25 февраля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Москве проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Луганской Народной Республики Владиславом Дейнего и первым заместителем министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Сергеем Пересадой. Об этом сообщили 25 февраля с российском внешнеполитическом ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признала ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

«У нас сегодня с вами первая встреча. Очевидно, главное внимание мы уделим обсуждению практических задача, которые вытекают из договоров между Россией и вашими странами о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи», — отметил в начале беседы Лавров.

По данным МИД РФ, планируется, что в ходе переговоров будет затронута текущая ситуация в Донбассе в свете начатой российскими Вооружёнными силами специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Также отмечается, что в Москве планируется придать импульс созданию договорно-правовой базы по всем направлениям сотрудничества, предусмотренным упомянутыми договорами.

«Особое внимание будет уделено вопросу открытия посольств Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в Москве и российских дипломатических миссий в Донецке и Луганске, их размещения и кадрового обеспечения», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФ Владимир Путин в обращении к согражданам заявил о том. Что Россия признаёт суверенитет республик Донбасса. Вечером того же дня российский лидер подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с обоими государствами.